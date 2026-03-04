Durante un concerto di fischi a Como, Bastoni è stato bersaglio di critiche da parte di colleghi e tifosi. Lo stesso scenario si era verificato in passato a Lecce e si ripeterà probabilmente nel prossimo derby contro il Milan. La situazione ha attirato l’attenzione di chi assiste, evidenziando una tensione crescente nei confronti del giocatore.

A Como è stato un concerto di fischi. Era già successo a Lecce e succederà certamente nel derby in casa del Milan. Tutti contro uno perché quell’uno ha sbagliato tanto e ne paga le conseguenze. Ma anche perché gli altri si abbeverano all’odio veicolato dalla Rete e hanno deciso che il colpevole non ha possibilità di remissione, pure se ha chiesto scusa (lui) cospargendosi il capo di cenere. Protagonista: Alessandro Bastoni. Tema: la volgare simulazione con cui ha causato l’espulsione di un collega (Kalulu) nell’ultimo derby d’Italia con annessa esultanza alla vista del cartellino rosso ingiustamente esposto dal disgraziato La Penna. Il quale... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Tutti contro Bastoni: colleghi e tifosi, il trionfo dell’ipocrisia

Leggi anche: Caso Bastoni, confessione shock: “Ho simulato contro Kalulu, ora basta ipocrisia”

Il calcio italiano e le simulazioni. Bastoni alla gogna mentre regna l’ipocrisiaMilano, 17 febbraio 2026 – Urbi et orbi, il calcio italiano ha scoperto le simulazioni, issandole a nuova emergenza nazionale.

Contenuti utili per approfondire Tutti contro Bastoni colleghi e tifosi....

Discussioni sull' argomento Rogoredo, poliziotto confessa l’omicidio del pusher Mansouri: Chiedo scusa. I colleghi lo accusano di violenze e abusi: Usò un martello contro un disabile; Darmian: Bastoni non deve essere giudicato per un episodio, mi spiace per lui.

Tutti contro Bastoni: colleghi e tifosi, il trionfo dell’ipocrisiaIl difensore dell'Inter e della Nazionale inseguito da fischi e contestazioni in ogni trasferta. Paga la simulazione con esultanza nel derby d'Italia e anche l'ipocrisia di chi se la prende con lui pe ... panorama.it

Bastoni ancora nel mirino, Fabregas lo difende: Fischiato perché è nell'Inter, va protettoPrima a Lecce, ieri sera a Como: Alessandro Bastoni non smette di pagare per quanto successo nel corso di Inter-Juventus. Il difensore nerazzurro, che pure si era scusato per la simulazione che era co ... msn.com

3.3.43 ho festeggiato il mio compleanno insieme a tutti i miei amici della mia giovinezza. Mancavano soltanto Alessio non più qui e Claudio indisposto. C’erano Marite,Marco Favretti,Paolo Zanin,Paolo II Emanuela,Andrea,Marco Di Novi,Lucio,Marco Colabrar x.com

Salve a tutti/e ho appena finito di leggere I GIORNI DI VETRO di N. Verna e prima di esso L’USIGNOLO di K. Hannah. Adesso è davvero difficile trovare un romanzo che mi appassioni e mi tenga incollata alle sue pagine. Qualcuno/a di voi sa darmi dei sugg facebook