Turchia Nato intercetta e abbatte missile iraniano Ankara avverte | ‘Ci difenderemo’

Le forze militari turche hanno intercettato e abbattuto un missile proveniente dall'Iran, secondo quanto comunicato dalle autorità di Ankara. La Turchia ha dichiarato che si difenderà da eventuali minacce future. L’incidente ha attirato l’attenzione della Nato, che ha condannato l’evento e si è detta coinvolta nella vicenda. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle circostanze dell’intervento.

Il conflitto in Medio Oriente assume di ora in ora un aspetto più preoccupante. Ad aggravare la situazione oggi sono alcune munizioni balistiche sparate dall’Iran che sono state intercettate nei cieli della Turchia e neutralizzate. Al momento non è chiaro quali fossero i loro obiettivi, visto che la difesa aerea e missilistica della Nato nel Mediterraneo orientale ha proceduto ad abbatterli. Finora, comunque, il conflitto scoppiato lo scorso 28 febbraio non aveva ancora raggiunto le coste turche. L’espansione, dunque, preoccupa i partner di Usa e Israele, che temono che la guerra possa prendere una piega piuttosto preoccupante. Il ministero della Difesa turco ha confermato quanto avvenuto, spiegando che le munizioni avrebbero attraversato anche lo spazio aereo siriano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Missile iraniano contro la Turchia: «Abbattuto da difese Nato. Ci difenderemo». Iran, il consigliere di Khamenei a Trump: «Pronti a guerra prolungata» – La direttaNel quinto giorno della Guerra del Golfo tra Israele, Usa e Iran il Libano ha segnalato sei morti negli attacchi di Israele.

Missile iraniano lanciato verso la Turchia intercettato dalla Nato: cosa è successo? Ankara: «Abbiamo diritto di rispondere»Un missile balistico lanciato dall'Iran verso la Turchia è stato intercettato dalle forze Nato sul Mar Mediterraneo.

La Turchia abbatte un missile dell'Iran. Condanna della NatoUn missile lanciato dall'Iran è stato intercettato e abbattuto dalla Turchia sul distretto di Dörtyol, vicino al Mediterraneo. Non ci ... iltempo.it

Abbattuto missile iraniano verso la Turchia, la Nato: Condanniamo l’attaccoROMA – Un missile balistico lanciato dall’ Iran e diretto verso lo spazio aereo turco è stato abbattuto: lo ha riferito il ministero della Difesa di Ankara. La comunicazione è stata diffusa anche sui ... dire.it

ULTIM'ORA: La #Turchia ricorda a tutti gli attori regionali che #Ankara si riserva il diritto di rispondere a qualsiasi azione ostile nei suoi confronti. Il missile iraniano ha sorvolato l' #Iraq e la #Siria ed era destinato a entrare nello spazio aereo turco. #Iran @Radi x.com