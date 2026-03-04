Tunnel sotto l’Arno prima ispezione Mattoni ottocenteschi storia e fango La crepa fu causata da una bomba

È stata condotta la prima ispezione del tunnel che attraversa l’Arno, collegando piazza Piave a San Niccolò. L’immersione ha durato due ore e ha permesso di osservare i mattoni ottocenteschi e il fango accumulato all’interno. Durante il sopralluogo è stata rilevata una crepa attribuita a un’esplosione di origine bellica. La struttura si trova sotto il livello del fiume ed è stata costruita secoli fa.

Due ore di immersione nella pancia del tunnel che scorre dentro l'Arno e collega la riva di piazza Piave al rione di San Niccolò. È stato un tuffo nella storia quello messo a segno sabato dal team della Subsea di Livorno, la squadra di sommozzatori specializzati già impegnata nel 2013 in rilievi sotto lo scafo della Costa Concordia. L'obiettivo: capire in che stato si trovi il tunnel a canna di fucile della vecchia Fabbrica dell'acqua (oggi demolita) che la Regione, con un finanziamento di 7,5 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, vuole trasformare in un percorso pedonale. Proprio nel cuore dell'Arno. Il verdetto col quale sono riemersi: il tunnel, costituito da una volta in mattoni rossi ottocenteschi fatti a mano, presenta numerose fessurazioni ma di piccola entità.