Tulipanomania 2026 | 1 milione di fiori ridisegnano il giardino

Nel Parco Giardino Sigurtà sta entrando nel vivo il Festival Tulipanomania 2026, che ha portato un milione di tulipani a creare un suggestivo spettacolo di colori. La fioritura intensifica il paesaggio, rendendo il giardino un vero e proprio quadro naturale. L’evento si svolge durante la primavera, coinvolgendo visitatori e appassionati di giardinaggio.

La primavera ha trovato la sua massima espressione cromatica nel Parco Giardino Sigurtà, dove il Festival Tulipanomania 2026 sta trasformando il paesaggio in un'opera d'arte vivente. Con l'avvento della seconda metà di marzo, i visitatori possono ammirare oltre un milione di bulbi che occupano 600.000 metri quadrati, creando quella che le fonti indicano come la fioritura più bella d'Italia. L'evento non è solo uno spettacolo visivo ma un riconoscimento internazionale, avendo già vinto il titolo di Miglior Festival di Tulipani al Mondo nel 2022 secondo la World Tulip Society e ottenuto il World Tulip Innovation Award 2024 durante il summit mondiale in Olanda.