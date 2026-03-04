Trump sull’Iran ai Mondiali | Davvero non m’interessa è un Paese gravemente sconfitto

Un commento di un ex presidente americano riguardo all’Iran ai Mondiali ha attirato l’attenzione di molti. Ha dichiarato che non gli interessa e ha definito il paese “gravemente sconfitto”. La questione sulla partecipazione dell’Iran al torneo, in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico a giugno, continua a essere al centro delle discussioni nel mondo del calcio.

Tutto il mondo del calcio negli ultimi giorni è curioso di sapere se – dopo l’attacco di Israele e Usa – l’Iran parteciperà o meno ai Mondiali di giugno previsti tra Stati Uniti, Canada e Messico. Tutti, tranne Donald Trump. Lo ha ammesso lo stesso presidente statunitense nel corso di un’intervista a Politico. Il tycoon ha dichiarato: “Non m’interessa davvero se parteciperanno, è un Paese gravemente sconfitto. Ormai sono alla frutta“, ha dichiarato Trump. L’Iran è stata tra le prime squadre a livello globale a qualificarsi per la Coppa del Mondo del 2026. Ma le voci su una loro possibile assenza sono sempre più insistenti a 99 giorni dall’inizio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nessuno può dire se l’Iran parteciperà ai Mondiali, per Trump conta zero: “Davvero non mi interessa”Quando mancano tre mesi all'inizio dei Mondiali di calcio, la partecipazione dell'Iran, sotto attacco combinato degli Stati Uniti e di Israele, è...

