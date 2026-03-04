Trump | Spagna ha negato basi per operazione in Iran Ho ordinato di rompere accordi commerciali – Il video

Il presidente ha dichiarato che la Spagna ha rifiutato di mettere a disposizione basi per un'operazione in Iran. Ha inoltre annunciato di aver ordinato di interrompere gli accordi commerciali con il paese. Durante un video diffuso, ha menzionato anche il suo apprezzamento per il leader della Nato, specificando il nome. La comunicazione si è svolta in giornata negli Stati Uniti.

(Agenzia Vista) Washington, 03 marzo 2026 “Penso che il capo della Nato, Mark, sia fantastico. Mark Rutte. Penso che sia fantastico. Ma alcuni degli europei, tipo la Spagna, è stata terribile. Infatti ho detto a Scott di interrompere ogni rapporto con la Spagna. La Spagna, prima di tutto, è iniziato tutto quando ogni nazione europea, su mia richiesta, ha pagato il 5%, cosa che dovrebbero fare. E tutti erano entusiasti: la Germania, tutti. E la Spagna non lo ha fatto. E ora la Spagna ha persino detto che non possiamo usare le loro basi. E va bene così, non ne abbiamo bisogno. Potremmo usare le loro basi se volessimo, potremmo semplicemente atterrarci e usarle. 🔗 Leggi su Open.online

