Trump minaccia | Embargo alla Spagna ma Madrid è locomotiva Ue dell' auto

Il presidente ha annunciato la possibilità di imporre un embargo alla Spagna, criticando il governo iberico per le basse spese militari e la mancata concessione di basi per operazioni militari su Teheran. Ha dichiarato che, in risposta, saranno chiusi i commerci con Madrid. La Spagna, considerata un elemento chiave nel settore automobilistico europeo, si trova ora al centro di questa disputa.

Esistono bersagli che è possibile colpire perché indifesi o irrilevanti, ma la Spagna non è fra questi. Interpellato dai cronisti alla Casa Bianca, il presidente Usa ha inscenato un attacco frontale nei confronti del governo di Madrid, colpevole secondo Donald Trump di essersi rifiutato di portare al 5% del Pil le spese in difesa come altri Paesi Nato, oltre che di aver negato l'utilizzo delle basi di Rota e Moron per gli attacchi all'Iran. Trump è arrivato ad ipotizzare un "embargo commerciale assoluto" nei confronti della Spagna, misura che guarda al Paese iberico come incapace di fare a meno dell’apporto economico del mercato statunitense. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Trump minaccia: "Embargo alla Spagna", ma Madrid è una locomotiva economica

Sánchez non si allinea, Trump minaccia l'embargo alla "terribile" Spagna

