Un video virale condiviso da Milei mostra immagini di Donald Trump mentre apparentemente fa scomparire Nicolas Maduro e Ali Khamenei. Le clip mostrano le figure di Maduro e Khamenei che sembrano svanire improvvisamente, creando l'illusione di un'azione magica. Le immagini circolano online, attirando l'attenzione di chi osserva le sequenze che li ritraggono. Il video ha suscitato numerosi commenti e reazioni sui social media.

Nicolas Maduro e Ali Khamenei che vengono fatti "sparire" da Donald Trump. È uno dei tanti video che stanno invadendo la rete in questi giorni e che è diventato virale, tanto da essere stato pubblicato anche da Javier Milei al grido di "viva la libertad carrajo", letteralmente "viva la libertà caz.". È lo slogan inventato da Milei che in questo caso diventa un inno alla liberazione da due dei più temibili dittatori che hanno afflitto il mondo negli ultimi decenni. In questa clip realizzata con l'intelligenza artificiale, si vede il tycoon in versione illusionista che copre i due dittatori con un drappo e poi, davanti a una platea nella quale compaiono anche Giorgia Meloni, lo stesso Milei e Bibi Netanyahu, li fa sparire tra gli applausi.

© Ilgiornale.it - Trump illusionista che fa sparire Khamenei e Maduro: il video virale condiviso da Milei

Milei su cattura Maduro: La libertà avanza. Dittatura atroce – Il video(Agenzia Vista) Buenos Aires, Argentina, 03 gennaio 2026 “La dittatura atroce e inumana del narcoterrorista Nicolas Maduro estende un’ombra oscura...