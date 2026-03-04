Trump e Netanyahu vogliono mobilitare i curdi contro l' Iran

Il presidente americano ha chiamato il premier israeliano per discutere di un progetto volto a coinvolgere i curdi in azione contro l’Iran. I bombardamenti sull’Iran erano appena iniziati quando Trump ha comunicato con Netanyahu, confermando l’intenzione di mobilitare i curdi in questa operazione. La conversazione si è concentrata su strategie e collaborazioni tra le parti coinvolte.

L'idea di aprire un fronte terrestre al confine con il Kurdistan iracheno e assestare un altro colpo ai pasdaran. E non è detto che Erdogan si opponga I bombardamenti sull’Iran erano iniziati solo da poche ore quando il presidente americano Donald Trump, domenica scorsa, ha alzato la cornetta del telefono per dare seguito a un piano che, a dare ascolto alle indiscrezioni riportate ieri da Axios, potrebbe avere effetti ancora più dirompenti negli equilibri mediorientali. Prima ha parlato con il leader del Partito democratico del Kurdistan iracheno, Masoud Barzani, poi con Bafel Talabani, leader dell’Unione patriottica del Kurdistan. I dettagli delle conversazioni non sono noti, ma lo scopo di Trump, spiegano alcuni funzionari americani rimasti anonimi, sarebbe quello di coinvolgere i peshmerga in una azione di terra contro l’Iran. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

