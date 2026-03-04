Trump contro Madrid e Londra Francia muove portaerei

Il presidente degli Stati Uniti ha criticato Madrid dopo che le basi spagnole sono state rifiutate per operazioni contro l’Iran. Successivamente, ha diretto le sue attenzioni verso Londra, evidenziando tensioni tra Washington e le due capitali europee. Intanto, la Francia ha avviato il movimento di una portaerei, senza coinvolgimento diretto nelle dispute.

È rottura tra Washington e Madrid dopo il diniego delle basi iberiche per i raid contro l'Iran. Poi il presidente Trump se la prende con Londra. Servizio di Antonella Mitola TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Trump contro Madrid e Londra. Francia "muove" portaerei