Trump contro la Spagna | stop ai rapporti commerciali

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la sospensione dei rapporti commerciali con la Spagna dopo che Madrid ha rifiutato di consentire l’uso delle sue basi militari per operazioni contro l’Iran. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le relazioni economiche tra i due paesi. La questione riguarda esclusivamente il rifiuto di autorizzare l’utilizzo di basi militari spagnole.

Il presidente americano Donald Trump contro la Spagna dopo che Madrid ha negato agli USA l’uso delle basi militari sul territorio spagnolo per le operazioni contro l’Iran. “Stop agli accordi commerciali“, ha detto Trump. I rapporti tra USA e Spagna si fanno sempre più tesi. Per quasi cinquant’anni, anche se con alcune crisi diplomatiche, i due Paesi hanno condiviso interessi strategici, basi militari, trattati di difesa e legami economici. Ma ora, dopo che il premier Pedro Sanchez ha negato agli USA l’uso delle basi militari sul territorio spagnolo per le operazioni contro l’Iran, il presidente americano Donald Trump ha minacciato di fermare qualsiasi rapporto commerciale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Trump contro la Spagna dopo il 'no' sull'Iran: "Governo Sanchez terribile, stop accordi commerciali"(Adnkronos) – Dopo l'attacco all'Iran, Donald Trump coglie l'occasione di un punto stampa con il Cancelliere tedesco Merz per 'bacchettare' in...

