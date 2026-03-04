Truffe sui conti di sei condomìni Castiglioni ancora a processo

Sei condomìni sono stati coinvolti in un caso di truffa, con l’amministratrice condominiale di 69 anni ancora sotto processo. La donna, accusata di aver sottratto denaro dai conti di più edifici, si trova attualmente sotto indagine. Le autorità hanno avviato le verifiche e raccolto prove per chiarire i dettagli della vicenda. La posizione della donna è al centro dell’attenzione nelle udienze in corso.

Graziella Castiglioni (in foto), la 69enne accusata di essere stata un'amministratrice condominiale infedele ai tempi in cui era titolare di uno studio a Scandiano, ieri è stata rinviata a giudizio per un procedimento sulla gestione di sei condomìni tra le province di Reggio e Parma che ospitano altrettanti centri commerciali. La donna, difesa dall'avvocato Carmine Migale, dovrà quindi affrontare un nuovo processo, che si aggiunge a quello già in corso che la vede imputata per i conti del palazzo 'Parco unico' di Casalgrande: in quest'ultima vicenda, secondo la ricostruzione investigativa, avrebbe fatto sparire 54mila euro tra il 2019 e il 2023.