Un uomo di Bergamo è stato denunciato per aver preso di mira utenti con annunci online che promettevano guadagni rapidi attraverso investimenti in criptovalute. La truffa si è sviluppata attraverso messaggi e pubblicità diffuse su piattaforme digitali, inducendo le vittime a investire denaro in false opportunità di profitto. Le autorità hanno avviato indagini per fare luce sulla vicenda.

La truffa delle criptovalute è partita da annunci online che promettevano guadagni elevati attraverso investimenti digitali. Così due professionisti genovesi, convinti dell’affidabilità del sistema, hanno effettuato diversi bonifici bancari, sia in Italia sia verso conti esteri. Le Fiamme gialle di Genova, coordinate dalla locale Procura, hanno denunciato un italiano, residente nella Bergamasca, per il reato di truffa aggravata in concorso con ignoti, per aver posto in essere una truffa operata on line sulle criptovalute. L’inchiesta è scattata dalla denunciaquerela presentata da due professionisti che, navigando nel web, sono stati allettati da pubblicità in cui venivano garantiti guadagni molto elevati a fronte di investimenti su una piattaforma falsa di trading online. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Truffe online sulle criptovalute. Denunciato un bergamasco

Leggi anche: Truffa online sulle criptovalute, denunciato bergamasco: raggirati due professionisti per 100mila euro

Truffe online con le cryptovalute: raggiri a professionisti, bergamasco denunciatoNel corso degli ultimi mesi le vittime hanno effettuato svariati bonifici, in Italia e all’estero, per un valore di quasi 100.

Investe in criptovalute, ma è una TRUFFA! Perde 800 mila euro - Rai 3 TGR Emilia Romagna, 29/08/2025

Tutto quello che riguarda Truffe online

Temi più discussi: Truffa online sulle criptovalute, denunciato bergamasco: raggirati due professionisti per 100mila euro; Truffe online sulle criptovalute. Denunciato un bergamasco; Allarme truffe Criptovalute. Non rispondete alle chiamate; Truffa online sulle criptovalute, due professionisti genovesi raggirati: denunciato un uomo -.

Truffa online sulle criptovalute, denunciato bergamasco: raggirati due professionisti per 100mila euroGUARDIA DI FINANZA. False piattaforme di trading e finti consulenti finanziari: l’indagine della Guardia di Finanza di Genova dopo la denuncia delle vittime. Chiesto l’oscuramento del sito. I finanzie ... ecodibergamo.it

Criptovalute e truffe romantiche, indagati 23 sospetti dalla Finanza di CuneoMaxi inchiesta su frodi romantiche e criptovalute tra Italia ed Europa Ventitré persone sono indagate in un’operazione della Guardia di Finanza di Cun ... assodigitale.it

Truffe online: ecco come difendersi. Parlano gli esperti chiamati dalla Cassa Rurale a Cles. Video. facebook

Truffe online, quali sono e come scoprirle: «Le più diffuse, come riconoscerle e i consigli per difendersi» x.com