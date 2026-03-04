Truffa del made in Ascoli Forestali nei supermercati

I forestali stanno controllando alcuni supermercati di Ascoli per verificare la provenienza di conserve alimentari, sottoli e condimenti pronti. Si tratta di prodotti che vengono preparati fuori provincia ma vengono venduti come se fossero realizzati localmente. Le verifiche sono in corso per accertare eventuali irregolarità legate all’etichettatura e alla provenienza di questi alimenti.

Conserve alimentari, sottoli e condimenti pronti, preparati altrove, ma spacciati come produzioni della provincia di Ascoli. E' l'inganno commerciale riguardante prodotti finiti nel mirino del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale (Nipaaf) dei carabinieri forestali di Ascoli. Un'operazione di controllo mirata alla tutela della legalità nel comparto agroalimentare ha infatti portato alla luce una pratica commerciale ingannevole orchestrata all'interno di alcuni noti supermercati del territorio ascolano. L'inganno non risiedeva nelle singole etichette, ma nel contesto scenografico creato ad arte per suggestionare il cliente.