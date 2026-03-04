Truffa all’oro | arrestato sul treno con i gioielli rubati

A Modena, un uomo è stato arrestato sul treno con gioielli rubati, chiudendo una vicenda iniziata con una truffa ai danni di un’anziana di ottant’anni. La polizia ha fermato il sospetto e recuperato i preziosi, che erano nascosti tra i suoi effetti personali. L’arresto si inserisce in un’indagine che ha coinvolto diverse persone colpite da truffe simili.

La cronaca di Modena ha registrato un arresto significativo che chiude una catena di eventi iniziata con una truffa ai danni di un'anziana ottantenne. Un giovane diciannovenne, residente a Napoli, è stato fermato dalla polizia mentre viaggiava su un treno diretto verso Bologna Centrale. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto dopo che l'uomo aveva tentato di allontanarsi dal luogo del crimine portando con sé il bottino rubato, costituito da preziosi monili in oro. L'arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari nella mattinata di martedì 3 marzo, stabilendo la misura degli arresti domiciliari per il sospetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Fuga con l’oro della truffa: arrestato sul trenoDopo il colpo con la tecnica del "finto poliziotto", la fuga in taxi e il tentativo di sparire tra i pendolari, ma i poliziotti veri lo pedinavano La...

