Trovato morto in casa con una ferita sospetta il patron di Telepordenone

Un uomo di 87 anni è stato trovato senza vita nella sua casa a Porcia di Pordenone. La polizia ha riscontrato una ferita sospetta e sta indagando sulle circostanze del decesso. La vittima è il patron di Telepordenone, Mario Ruoso. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi e le verifiche del caso.

AGI - Un imprenditore di Pordenone, Mario Ruoso, 87 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione di Porcia di Pordenone. L'anziano era una figura e una voce storica della città, nella quale aveva fondato anche l'emittente televisiva Telepordenone. Inoltre era proprietario del Garage Venezia e collezionista di auto d'epoca. Il ritrovamento del corpo ha fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto, agenti della Polizia di Stato con il personale della polizia scientifica, impegnati negli accertamenti per chiarire le cause del decesso che sembra non conducano a un gesto autolesionistico. L'uomo, secondo quanto si è appreso, ha una ferita al capo.