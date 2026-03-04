Trovati materiali pericolosi Depositi di gas irregolari due denunce della finanza

Nella zona di Valdera-Valdarno, due persone sono state denunciate dalla finanza per aver detenuto in modo irregolare materiali pericolosi, tra cui bombole di Gpl. Sono stati trovati depositi di gas irregolari, e le autorità hanno notificato le denunce in data 4 marzo 2026. La scoperta ha riguardato attività di gestione non autorizzata di sostanze potenzialmente dannose.

Valdera-Valdarno, 4 marzo 2026 – Due denunce per detenzione irregolare di materiali pericolosi. Nei casi specifici bombole di Gpl. In un distributore di carburanti nel comune di Santa Maria a Monte, i finanzieri del comando compagnia di San Miniato, nel corso di un'attività ispettiva, hanno rinvenuto 49 bombole di gas, per complessivi 601 chilogrammi, "detenute in locali prefabbricati, chiusi ermeticamente, non idonei alla custodia del materiale". In un altro caso, i militari della compagnia di Pontedera notavano, nell'area esterna di un esercizio commerciale nel comune di Terricciola, "la presenza di depositi mobili per il trasporto di Gpl". "La successiva attività ispettiva permetteva di portare alla luce 78 bombole, per un totale di 1.