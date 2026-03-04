Trovata senza vita in una casa abbandonata a Catania | Elisabeta morta per cause naturali poi morsa dai cani

Una donna di 36 anni è stata ritrovata senza vita in una casa abbandonata a Catania. Secondo l’autopsia, la causa della morte sarebbe naturale, ma sul corpo sono stati trovati segni di morsi di cani randagi. I tagli presenti sono stati attribuiti a questi morsi, che sono stati rilevati nei rilievi post-mortem. La scena è stata sottoposta a ispezione dalle forze dell'ordine.

Stando a quanto emerso dall'autopsia la 36enne sarebbe morta per cause naturali: i tagli trovati sul corpo sarebbero stati provocati dai morsi di alcuni cani randagi.