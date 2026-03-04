Troppe strisce blu in centro storico

Nel centro storico si sono moltiplicate le aree di sosta a pagamento, con un numero crescente di strisce blu che coprono strade e piazze. Questa diffusione riguarda sia le zone principali che alcune vie secondarie, rendendo più difficile trovare posti liberi. La presenza di queste aree di sosta è evidente e si estende su gran parte del centro cittadino.

Abbondano le strisce blu, quali aree di sosta a pagamento nel centro storico e lungo la circonvallazione della città, ma sono sempre legittimate a norma di legge? Soprattutto quanti sono i parcheggi gratuiti? Una mano a chiarire l'enigma parcheggi liberi e a pagamento arriva dal recanatese Francesco Battaglini, esperto in codice della strada "Per capire la questione occorre partire dal Codice della Strada, in particolare dall'articolo 7, afferma Battaglini, che attribuisce al sindaco – su delibera della giunta comunale – la facoltà di istituire aree di sosta a pagamento". Fin qui nulla di anomalo: i Comuni possono prevedere parcheggi con parchimetro, affidandone anche la gestione a concessionari esterni.