Troina | il Sì sfida il No ma il calendario blocca il dibattito

A Troina, il dibattito sul referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo si sta svolgendo con tensioni tra chi sostiene il Sì e chi il No. La discussione pubblica si concentra sulle posizioni dei cittadini e sulle modalità di partecipazione, ma il calendario di voto impedisce incontri e confronti diretti tra le parti. La situazione evidenzia le difficoltà di organizzare un dibattito aperto in questa fase.

A Troina, il dibattito sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo si sta trasformando in una vera e propria sfida di organizzazione civica. Il comitato locale per il Sì ha lanciato un invito pubblico al gruppo del No per un confronto diretto, fissato per domenica 8 marzo alle ore 17.30 presso il centro Peppino Impastato. La risposta degli avversari è stata netta: non potranno partecipare perché già impegnati in un’altra iniziativa programmata al cinema comunale. L’incontro proposto mirava a riportare al centro del dibattito la chiarezza tecnica e il rispetto dell’elettore su temi complessi come la separazione delle carriere giudiziarie. Tuttavia, il rifiuto basato su precedenti impegni suggerisce che la polarizzazione politica stia creando ostacoli alla dialettica aperta. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Il calendario del Pd. Parte Ri-Generazione . Base e nuovo segretario: "Dibattito, ma unitario" Tenta di attraversare il guado in piena ma il furgone si blocca nell'acquaI vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti nella sera del 19 febbraio nel territorio comunale di Vivaro per il recupero di un’autovettura... Approfondimenti e contenuti su Troina il Sì sfida il No ma il.... Argomenti discussi: Pareggio amaro per il Città di Troina: rigori negati ed espulsione dubbia, finisce 0-0; Calcio - Troina-Atletico Biancavilla 1-1: un punto a testa al Silvio Proto.