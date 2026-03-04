Trofeo Laigueglia 2026 streaming gratis e diretta TV Rai Sport o DAZN?

La stagione ciclistica italiana inizia con la 63ª edizione del Trofeo Laigueglia, una delle gare più prestigiose del calendario UCI ProSeries. La competizione si svolge a Laigueglia e coinvolge squadre professionistiche di livello internazionale. La corsa si può seguire in diretta streaming gratuito oppure in televisione su Rai Sport o DAZN.

Finalmente prende il via la stagione ciclistica italiana con la 63ª edizione del Trofeo Laigueglia, una delle classiche più suggestive e tecnicamente impegnative del calendario UCI ProSeries. La gara di un giorno attraversa le colline della Riviera di Ponente e continua a richiamare i migliori interpreti delle corse 'miste', grazie a un percorso che non.

