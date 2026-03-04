Trofeo Laigueglia 2026 | orari percorso favoriti e diretta tv Tiberi e Scaroni puntano al successo

Il Trofeo Laigueglia 2026 si prepara a partire con la sua prossima edizione, una delle competizioni più storiche del ciclismo italiano. La gara si svolgerà tra i percorsi stabiliti e vedrà protagonisti atleti come Tiberi e Scaroni, che puntano a conquistare il successo. Sono annunciati orari di partenza e dettagli sulla copertura in diretta tv.

Si avvicina una delle prove più tradizionali del ciclismo su strada italiano: il trofeo laigueglia 2026. Questa corsa, collocata nell'ambito della Coppa Italia delle Regioni, propone una formula impegnativa che combina resistenza, tattica di squadra e una chiusura selettiva. Il contesto stagionale e la storia della manifestazione elevano l'importanza di un appuntamento che, pur non offrendo sorprese eclatanti, resta decisivo per misurare la forma e la preparazione delle squadre in vista delle classiche e delle settimane decisive del calendario. La partenza è fissata ad Albenga e l'arrivo è previsto a Laigueglia, per un tracciato overall di 192 chilometri con 2900 metri di dislivello.