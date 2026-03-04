Trofeo Laigueglia 2026 oggi | orari tv percorso favoriti Tiberi e Scaroni per sfatare il tabù dell’Italia
Oggi si svolge la sessantatreesima edizione del Trofeo Laigueglia, una classica storica del ciclismo italiano. L’evento fa parte del calendario della Coppa Italia delle Regioni e coinvolge atleti come Tiberi e Scaroni, che cercano di sfatare il tabù dell’Italia in questa corsa. La gara si disputa lungo un percorso specifico, con orari e diretta televisiva già comunicati.
Prosegue il calendario italiano, che ora entrerà nel vivo, per il ciclismo su strada. Secondo appuntamento per la Coppa Italia delle Regioni: va in scena una delle classiche storiche per il Bel Paese, il Trofeo Laigueglia 2026, che oggi vedrà la sua sessantatreesima edizione. Dove vedere in tv il Trofeo Laigueglia 2026? Non è prevista una diretta tv. In questo momento non è prevista neanche una diretta streaming mentre la diretta live testuale sarà offerta da OA Sport con aggiornamenti minuto per minuto. Si parte da Albenga e si arriva a Laigueglia dopo aver percorso 192 chilometri e 2900 metri di dislivello. Sarà un vero e proprio antipasto di Milano-Sanremo, visto che si percorreranno lunghi tratti della Classicissima. 🔗 Leggi su Oasport.it
Trofeo Laigueglia 2026 oggi: orari, tv, percorso, favoriti. Tiberi e Scaroni a caccia della vittoriaProsegue il calendario italiano, che ora entrerà nel vivo, per il ciclismo su strada.
Trofeo Laigueglia 2026: orari, percorso, favoriti e diretta tv. Tiberi e Scaroni puntano al successoSi avvicina una delle prove più tradizionali del ciclismo su strada italiano: il trofeo laigueglia 2026.
Contenuti e approfondimenti su Trofeo Laigueglia
Temi più discussi: Dove vedere in tv il Trofeo Laigueglia 2026: orari, programma, streaming; Tutto pronto per la partenza del Trofeo Laigueglia da Albenga, si parte da piazza del Popolo: gli orari; Trofeo Laigueglia 2026: percorso e orari di passaggio della gara ciclistica; Trofeo Laigueglia 2026, tutte le info sul percorso.
LIVE Trofeo Laigueglia 2026 in DIRETTA: Scaroni e Tiberi tra i più attesi. Aggiornamenti dalle 14.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 63a edizione del Trofeo Laigueglia ... oasport.it
Trofeo Laigueglia 2026 oggi: orari, tv, percorso, favoriti. Tiberi e Scaroni a caccia della vittoriaProsegue il calendario italiano, che ora entrerà nel vivo, per il ciclismo su strada. Secondo appuntamento per la Coppa Italia delle Regioni: va in scena ... oasport.it
Lorenzo Rota e Simone Gualdi saranno fra i possibili outsider del Trofeo Laigueglia. #hirschi #carapaz #rota #gualdi #trofeolaigueglia facebook
Trofeo Laigueglia 2026, la Biesse Carrera Premac svela la propria formazione per la corsa ligure x.com