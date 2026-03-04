Trofeo Laigueglia 2026 oggi | orari tv percorso favoriti Tiberi e Scaroni per sfatare il tabù dell’Italia

Oggi si svolge la sessantatreesima edizione del Trofeo Laigueglia, una classica storica del ciclismo italiano. L’evento fa parte del calendario della Coppa Italia delle Regioni e coinvolge atleti come Tiberi e Scaroni, che cercano di sfatare il tabù dell’Italia in questa corsa. La gara si disputa lungo un percorso specifico, con orari e diretta televisiva già comunicati.

Prosegue il calendario italiano, che ora entrerà nel vivo, per il ciclismo su strada. Secondo appuntamento per la Coppa Italia delle Regioni: va in scena una delle classiche storiche per il Bel Paese, il Trofeo Laigueglia 2026, che oggi vedrà la sua sessantatreesima edizione. Dove vedere in tv il Trofeo Laigueglia 2026? Non è prevista una diretta tv. In questo momento non è prevista neanche una diretta streaming mentre la diretta live testuale sarà offerta da OA Sport con aggiornamenti minuto per minuto. Si parte da Albenga e si arriva a Laigueglia dopo aver percorso 192 chilometri e 2900 metri di dislivello. Sarà un vero e proprio antipasto di Milano-Sanremo, visto che si percorreranno lunghi tratti della Classicissima. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lorenzo Rota e Simone Gualdi saranno fra i possibili outsider del Trofeo Laigueglia. #hirschi #carapaz #rota #gualdi #trofeolaigueglia facebook

Trofeo Laigueglia 2026, la Biesse Carrera Premac svela la propria formazione per la corsa ligure x.com