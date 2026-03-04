Trofeo Laigueglia 2026 oggi | orari tv percorso favoriti Tiberi e Scaroni a caccia della vittoria

Oggi si disputa la sessantatreesima edizione del Trofeo Laigueglia, una delle classiche storiche del ciclismo italiano. La gara fa parte del calendario della Coppa Italia delle Regioni e si svolge con un percorso che attraversa il territorio di Laigueglia. Tiberi e Scaroni sono tra i favoriti per la vittoria, mentre gli orari di partenza e la copertura televisiva sono stati comunicati dagli organizzatori.

Prosegue il calendario italiano, che ora entrerà nel vivo, per il ciclismo su strada. Secondo appuntamento per la Coppa Italia delle Regioni: va in scena una delle classiche storiche per il Bel Paese, il Trofeo Laigueglia, che oggi vedrà la sua sessantatreesima edizione. Dove vedere in tv il Trofeo Laigueglia 2026? Non è prevista una diretta tv. In questo momento non è prevista neanche una diretta streaming mentre la diretta live testuale sarà offerta da OA Sport con aggiornamenti minuto per minuto. Si parte da Albenga e si arriva a Laigueglia dopo aver percorso 192 chilometri e 2900 metri di dislivello. Sarà un vero e proprio antipasto di Milano-Sanremo, visto che si percorreranno lunghi tratti della Classicissima. 🔗 Leggi su Oasport.it

