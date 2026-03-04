Trofeo Laigueglia 2026 | diretta tv annullata orari della differita

La corsa ciclistica Trofeo Laigueglia 2026, giunta alla sua sessantatreesima edizione, si svolge nel Nord-Ovest e rappresenta una delle classiche storiche della regione. La diretta televisiva dell’evento è stata annullata, ma sono stati comunicati gli orari della differita. La manifestazione fa parte della seconda prova della Coppa Italia delle Regioni di ciclismo.

La seconda prova della Coppa Italia delle Regioni di ciclismo presenta una delle classiche storiche del Nord-Ovest: il Trofeo Laigueglia 2026, sessantatreesima edizione di una corsa che continua a mettere alla prova i concorrenti con un tracciato selettivo e impegnativo. Il percorso, pur nelle peculiarità consolidate, punta a una lettura tattica rapida e a una gestione accurata delle salite, offrendo agli atleti un banco di prova significativo in vista delle grandi prove primaverili. La giornata si prospetta all'insegna dell'equilibrio tra resistenza, progressione in salita e rapidità finale, con condizioni che possono premiare corridori completi e pronti a rispondere alle sollecitazioni del clima e del tipo di fondo.