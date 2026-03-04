Trofeo Laigueglia 2026 Buitrago vince davanti a Tiberi

Al Trofeo Laigueglia 2026, Buitrago si impone davanti a Tiberi, portando a casa la vittoria per la squadra Bahrain Victorious. L'evento si è svolto oggi in Liguria, con i ciclisti che hanno affrontato le strade di Laigueglia e dei dintorni in una gara intensa e combattuta. La competizione ha visto una fuga decisiva negli ultimi chilometri, che ha portato il colombiano al primo posto.

Roma, 4 marzo 2026 - Al Trofeo Laigueglia 2026 è festa doppia per la Bahrain Victorious: vince Santiago Buitrago davanti ad Antonio Tiberi, con Romain Grégoire a completare il podio della corsa valida per la seconda tappa della Coppa Italia delle Regioni 2026 (la prima era stato il Giro di Sardegna 2026, andato a Filippo Zana ). La gara e le dichiarazioni dei protagonisti. La corsa, come da previsioni, è entrata nel vivo nel circuito finale grazie anche a tanto lavoro di squadra: Tiberi ha apparecchiato per lo scatto di Buitrago sull'ultima scalata di Colla Michieri, involandosi così verso una vittoria in solitaria. C'è tanta Italia anche nel resto della top 10 grazie a Diego Ulissi (quarto), Andrea Vendrame (quinto), Christian Scaroni (sesto) e Simone Gualdi (ottavi).