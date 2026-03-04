Trofeo Laigueglia 2026 Antonio Tiberi | Il mio ruolo da stopper è stato importante Buone sensazioni

Antonio Tiberi ha ottenuto il terzo posto al Trofeo Laigueglia 2026, seconda tappa della Coppa Italia delle Regioni. Il ciclista ha dichiarato che il ruolo di stopper è stato importante e che le sensazioni sono positive. La gara si è svolta in Liguria, con Tiberi che si è mostrato in buona forma durante la corsa.

Antonio Tiberi conferma il suo ottimo stato di forma in questo avvio di stagione e conquista un buon terzo posto al Trofeo Laigueglia 2026, valevole come secondo atto della Coppa Italia delle Regioni. Il corridore laziale della Bahrain-Victorious ha innescato l'azione decisiva in salita ad una trentina di chilometri dal traguardo che ha poi premiato il suo compagno di squadra Santiago Buitrago, capace di involarsi in solitaria anche grazie all'ottimo lavoro dell'azzurro in copertura sul francese Romain Gregoire. "Oggi gara veramente ottima, da parte mia, da parte del team soprattutto, con la vittoria di Santiago e un ottimo lavoro di tutti i compagni che ci hanno supportato durante la giornata.