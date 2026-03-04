Triumph celebra la Giornata della Donna 2026

Triumph ha annunciato una campagna dedicata alla Giornata della Donna 2026, che si svolgerà dal 3 all’8 marzo. L’azienda sta promuovendo un'iniziativa rivolta a mettere in luce le qualità relazionali considerate fondamentali per la leadership e l’empowerment femminile. La campagna si svolge in questo arco di giorni, coinvolgendo diverse attività e comunicazioni.

Triumph sceglie di celebrare la Giornata Internazionale della Donna con una narrazione globale che mette al centro le qualità spesso considerate "silenziose", ma oggi riconosciute come leve decisive del cambiamento. Dal 3 all'8 marzo, il brand sviluppa una settimana editoriale dedicata alle competenze che stanno ridefinendo il concetto stesso di leadership: ascolto, empatia, creatività, capacità di costruire relazioni e sostegno reciproco. Quelli che per anni sono stati etichettati come "soft skills" diventano ora strumenti strategici, fondamentali tanto nella vita quotidiana quanto nei contesti professionali.