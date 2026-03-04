Treviglio danneggia una telecamera in centro | giovane denunciato

A Treviglio, un giovane è stato denunciato dopo aver danneggiato una telecamera nel centro della città. L’episodio si è verificato in un’area pubblica, e le forze dell’ordine sono riuscite a identificare l’autore del gesto. La telecamera danneggiata si trovava in una zona strategica della città, e l’intervento delle autorità ha portato alla sua identificazione.

L’autore del gesto è stato identificato e denunciato. Il sindaco Juri Imeri: “Non è una ragazzata, ma un gesto vandalico vile” Treviglio. Danneggia uno degli occhi elettronici del centro: un giovane è stato identificato e denunciato. Le telecamere hanno ripreso l’autore del gesto intento a manomettere il dispositivo. Le immagini hanno consentito di ricostruire rapidamente l’accaduto, fornendo valido supporto alle indagini guidate dal comandante della polizia locale Giovanni Vinciguerra. “Il danneggiamento di un impianto di videosorveglianza – ha dichiarato il sindaco Juri Imeri – non è una ragazzata, ma un gesto vandalico vile che mette fuori uso un elemento di presidio e indagine e denota poco rispetto per la città. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

