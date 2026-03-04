Trento sorprende il LR Vicenza | gara intensa e vittoria in trasferta nella Serie C

Il Trento ha battuto il LR Vicenza 3-2 in una partita giocata al Menti. La gara, molto combattuta, ha visto il Trento prevalere in trasferta, sorprendendo i padroni di casa. I gol sono stati segnati da entrambe le squadre nel corso dei novanta minuti, con il risultato finale che ha premiato gli ospiti. La partita si è conclusa con una vittoria importante per il Trento.

Il campionato di Serie C, girone A, ha riservato una sconfitta inaspettata per il LR Vicenza, che è stato battuto in casa dal Trento con un punteggio di 3-2. La partita, disputata allo stadio Menti, ha messo in evidenza le difficoltà della squadra locale di fronte a un avversario deciso e ben organizzato. Il primo tempo ha visto il Trento prendere rapidamente il controllo del gioco. Al 32' minuto, un rigore trasformato da Capone ha aperto le danze, facendo esplodere la gioia dei tifosi ospiti. Nonostante l'ottimo inizio del Vicenza, che cercava di imporsi, la squadra ha faticato a trovare le giuste misure in difesa.