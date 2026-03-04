Trenta sammarinesi fermi ancora nel Golfo | Stanno tutti bene

Trenta sammarinesi sono ancora bloccati nel Golfo mentre aspettano di tornare a casa. Secondo le informazioni fornite, al momento tutti stanno bene, anche se i voli sono sospesi e i rientri non sono programmati a breve. La situazione riguarda persone provenienti dall'estero che si trovano in regioni vicine e attendono di poter riprendere il viaggio.

"Al momento tutti stanno bene, ma con gli spazi aerei chiusi i rientri non sono immediati". Sono parole rassicuranti quelle del segretario di Stato agli Esteri di San Marino Luca Beccari, ma il cuore resta in ansia per i 35 cittadini sammarinesi, tra residenti e turisti, che si trovano nell’area del Golfo e hanno chiesto assistenza al Dipartimento Affari Esteri. Altri 7 sono in Paesi non direttamente coinvolti dai conflitti, ma impossibilitati a rientrare a casa a causa della chiusura degli hub aerei. Anche gli spostamenti via terra e mare, che un tempo garantivano alternative, oggi restano incerti e rischiosi. Beccari ha spiegato che le... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

