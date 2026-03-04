Tre gol due rossi e finale thrilling | il Palermo batte il Mantova 2-1 e ora il Frosinone è distante solo un punto

Il Palermo di Pippo Inzaghi ha vinto 2-1 contro il Mantova al termine di una partita combattuta durata oltre un’ora, con tre gol e due espulsioni. La gara si è conclusa con un finale emozionante e il risultato ha portato i rosanero a distanziare il Frosinone di un punto in classifica. La partita ha visto un episodio chiave con l’espulsione di Blin, che ha inciso sull’andamento del match.

Il Palermo di Pippo Inzaghi si rialza immediatamente dopo il ko di Pescara, seppur con un po' di sofferenza "gratuita": al Barbera i rosanero battono 2-1 il Mantova al termine di un match ben giocato per oltre un'ora ma che ha rischiato di complicarsi dopo il rosso estratto a Blin, che ha causato il rigore trasformato da Marras e ha ridato fiducia ai lombardi. Ranocchia e Pohjanpalo scrivono le note della nona sinfonia casalinga consecutiva: eguagliata la serie costruita nel campionato di C1 1992-93 con Orazi in panchina. La squadra di Inzaghi è entrata in campo con grande convinzione e ritmo, decisa ad indirizzare immediatamente la gara: e infatti la rete di Ranocchia, arrivata dopo nemmeno due minuti sul cronometro, ha agevolato la conduzione della gara.