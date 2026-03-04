Trasporto aereo G Letta | Metodo Catricalà esempio per istituzioni e sviluppo paese

Il trasporto aereo torna al centro dell’attenzione con le parole di un politico che ha ricordato l’eredità di Antonio Catricalà. Durante un intervento pubblico, si è sottolineato come le sue competenze giuridiche e il suo impegno civile siano stati esempi per istituzioni e sviluppo del paese. La discussione si è concentrata sulla validità di un metodo ispirato alla sua figura.

"La lezione di Antonio Catricalà continua e dimostra quanto sia stato utile al Paese, come lo è stato negli anni in cui si è speso con una dedizione esemplare, una cultura giuridica di altissimo livello e una forte passione civile". Lo ha detto Gianni Letta, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, intervenendo a.

