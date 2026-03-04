Trapianto Napoli Manfredi | Momento di grande dolore ma non si semini sfiducia

Il sindaco di Napoli ha commentato il recente trapianto effettuato nella città, sottolineando che si tratta di un episodio doloroso per la comunità. Ha invitato a mantenere la sobrietà e a non confondere le eventuali responsabilità individuali con l’intera qualità del sistema sanitario campano, aggiungendo che il momento richiede rispetto e attenzione.

(LaPresse) "E' un momento di grande dolore per la nostra comunità. E' un momento di cordoglio ma dobbiamo avere sobrietà senza confondere le presunte responsabilità dei singoli con il valore della sanità campana. Seminare sfiducia è un danno per tutti". Sono le parole del sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, Gaetano Manfredi, giunto a Nola per i funerali del bambino morto dopo aver subito un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli.