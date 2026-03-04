Trapianto Napoli legale famiglia ai funerali di Domenico | Per noi nessuna responsabilità di Bolzano

Durante i funerali di Domenico a Napoli, un rappresentante della famiglia ha dichiarato che non si assumono responsabilità riguardo alla vicenda di Bolzano, invitando i responsabili a richiedere ulteriori approfondimenti sulla situazione. La famiglia ha espresso questa posizione in modo chiaro, senza lasciare spazio a interpretazioni, sottolineando che non hanno coinvolgimenti diretti nel caso.

(LaPresse) “L’unica via d’uscita che hanno i responsabili è quella di chiedere approfondimenti su Bolzano. Ma per noi e, pare, anche per la Procura non si ravvisa nessuna responsabilità per Bolzano. Sulla vicenda del mancato cartello nei locali dove si trovava il frigorifero dove veniva conservato il ghiaccio nell’ospedale di Bolzano, parliamo di un avviso generico ma sul portellone del frigorifero c’è sempre stato. Quei locali sono poi esterni, mentre tutto ciò che dobbiamo capire è avvenuto nella saletta pre operatoria tra l’oss e la dottoressa Farina”. Lo ha dichiarato l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, a margine della cerimonia funebre al duomo di Nola. 🔗 Leggi su Lapresse.it

