Trapianto a Napoli l' arrivo di Meloni e delle altre autorità ai funerali di Domenico

A Napoli, nella cattedrale di Nola, si sono svolti i funerali del piccolo Domenico Caliendo, deceduto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un intervento di trapianto di cuore. Alla cerimonia erano presenti diverse autorità, tra cui la premier e altre figure istituzionali. La funzione si è tenuta nel rispetto delle procedure e senza ulteriori eventi significativi.

Tante le autorità presenti nella cattedrale di Nola per i funerali del piccolo Domenico Caliendo morto lo scorso 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli dove era stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato. In prima fila con i genitori anche la premier Giorgia Meloni, presidente della Regione Campania, Roberto Fico, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, il sindaco di Nola, Andrea Ruggiero, e il presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi. Presente anche il calciatore del Napoli, Pasquale Mazzocchi.