Trapanese | cancelli chiusi ma la delibera 308 sblocca tutto

Luca Trapanese ha visitato i cancelli chiusi del Centro per l’Autismo di Valle a Avellino. La delibera 308, approvata di recente, permette di sbloccare la situazione e rendere il centro operativo. Trapanese ha espresso la speranza che alla prossima visita il luogo sia aperto e funzionante. La struttura rimane chiusa al momento, nonostante la delibera approvata.

Luca Trapanese ha visitato i cancelli chiusi del Centro per l'Autismo di Valle a Avellino, esprimendo la speranza che alla prossima visita il luogo sia operativo. Questa scena si è verificata mercoledì 4 marzo 2026, dopo la presentazione del suo libro al Circolo della Stampa. L'Asl Avellino ha completato le procedure per l'acquisto di arredi e attrezzature, ma la struttura non è ancora aperta al pubblico. La situazione attuale vede un contrasto netto tra l'attivazione burocratica delle dotazioni e la realtà fisica dell'edificio in Contrada Serroni. Mentre i documenti amministrativi sono stati firmati con la Delibera n. 🔗 Leggi su Ameve.eu Trapanese davanti ai cancelli chiusi del Centro per l'Autismo di Valle: «La prossima volta voglio trovarli aperti»Dopo la presentazione del suo libro al Circolo della Stampa, lo scrittore e padre si è fermato a Contrada Serroni. Domenica bestiale all'Olimpico: c'è un cinghiale, i cancelli restano chiusi | VIDEODomenica bestiale allo stadio Olimpico dove stasera si gioca Roma-Cremonese di serie A: i cancelli non vengono aperti causa.