Tramonto sugli Acquedotti di Roma Antica visita guidata a piedi

Nel quartiere Tuscolano di Roma si possono ammirare le rovine degli antichi acquedotti romani, testimonianze di un patrimonio architettonico di grande valore. Recentemente, è stata organizzata una visita guidata a piedi che permette di esplorare queste strutture imponenti e di conoscere meglio le loro caratteristiche storiche. L’evento coinvolge visitatori di tutte le età interessati a scoprire i resti di un passato ingegneristico notevole.

Nel quartiere Tuscolano di Roma si trovano le maestose rovine di quelli che all’epoca romana erano i grandi acquedotti dell’antichità. Grazie a loro, la città era quotidianamente rifornita d’acqua pubblica e privata. Passeggiare al tramonto attraverso le rovine dell’Acquedotto Felice e Claudio renderà la visita molto suggestiva e i colori caldi della campagna romana faranno apprezzare ancor di più questa zona della Campagna Romana.Appuntamento: h. 16:15Inizio visita: h. 16:30Durata visita: 2hPunto di partenza: P.zza Aruleno Celio Sabino - piazzale della Parrocchia di San PolicarpoArrivo: dentro il Parco Acquedotti sotto arcate Acquedotto... 🔗 Leggi su Romatoday.it

Un giorno da marinaio nell’antica Roma: visita guidata al Museo delle Navi AnticheAvete mai pensato a come trascorreva la sua giornata un marinaio nell’antica Roma? Cosa indossava, cosa mangiava, quali oggetti portava con sé e che...

Visita guidata all'antica Badia di Tiglieto, gioiello del MedioevoNel Parco del Beigua le attività di febbraio iniziano sabato 7 con la visita guidata alla Badia di Tiglieto, primo insediamento cistercense...

Una selezione di notizie su Tramonto sugli Acquedotti di Roma....

Discussioni sull' argomento Tu consumi, da solo, 33mila litri d'acqua al giorno? Roma e le altre: quanta acqua serviva davvero a una città dell’Impero? Più acqua al cittadino nelle città piccole o in quelle grandi? Il miracolo pianificato degli acquedotti antichi. Com'erano studiati? Le rispos; A Roma c’è un autunno che non ti aspetti: i parchi più belli per il foliage.

Tramonto sugli Acquedotti di Roma AnticaQuesta attività fa parte del calendario di visite guidate e attività didattiche promosse dal Centro Servizi al Turismo in convenzione con l'Ente Regionale Parco dell'Appia Antica. Nel quartiere ... romatoday.it

Tramonto sugli Acquedotti di Roma Antica, visita guidata a piediQuesta attività fa parte del calendario di visite guidate e attività didattiche promosse dal Centro Servizi al Turismo in convenzione con l'Ente Regionale Parco dell'Appia Antica. Nel quartiere ... romatoday.it

Scopri un angolo magico di Roma anche in inverno! Il Parco degli Acquedotti è uno di quei posti dove il tempo sembra fermarsi Tra antichi acquedotti e prati immensi, ogni passeggiata diventa un piccolo viaggio nella storia… e un momento per res facebook

Tubi romani in piombo risalenti al I° secolo d.C. che fornivano acqua alle terme di Bath, in Inghilterra. Alcuni di questi tubi sono ancora in uso. L’acquedotto romano nasce nel quarto secolo a.C. ma la grande meraviglia tecnologica fu quando si passò al sistem x.com