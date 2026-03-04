Il Comune di Bologna ha annunciato che il tram sarà gratuito per i primi sei mesi di funzionamento, durante il periodo di collaudo. L’assessore alla Mobilità ha confermato che, una volta concluso questo fase, verranno fatte le prime corse con i passeggeri e il servizio sarà a pagamento. La decisione riguarda i primi mesi di utilizzo del nuovo mezzo di trasporto pubblico.

Bologna, 4 marzo 2026 – Il tram per i primi mesi sarà gratis. Il Comune lo aveva già accennato e ora lo conferma Michele Campaniello, assessore alla Mobilità: “Nel momento in cui avrà finito il collaudo, caricheremo persone e per i primi mesi non pagheranno”. Saranno necessari, infatti, circa sei mesi di collaudo senza passeggeri, prima di poter salire a bordo. E a chi lo pungola sul costo del biglietto, alla luce delle “leggende metropolitane” che parlano di un nuovo aumento con l’avvio dell’opera, l’assessore assicura: “Il biglietto sarà lo stesso del bus fino al 2028, poi ci sarà la gara e vedremo”. Eppure per Matteo Di Benedetto (Lega) “la gratuità non è mai davvero gratuita: a pagare saranno i cittadini”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tram di Bologna gratis nei primi tempi: l’annuncio del Comune. “Sei mesi di collaudo”

