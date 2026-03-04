Tram di Bologna gratis nei primi tempi | l’annuncio del Comune Sei mesi di collaudo

Da ilrestodelcarlino.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Bologna ha annunciato che il tram sarà gratuito per i primi sei mesi di funzionamento, durante il periodo di collaudo. L’assessore alla Mobilità ha confermato che, una volta concluso questo fase, verranno fatte le prime corse con i passeggeri e il servizio sarà a pagamento. La decisione riguarda i primi mesi di utilizzo del nuovo mezzo di trasporto pubblico.

Bologna, 4 marzo 2026 – Il tram per i primi mesi sarà gratis. Il Comune lo aveva già accennato e ora lo conferma Michele Campaniello, assessore alla Mobilità: “Nel momento in cui avrà finito il collaudo, caricheremo persone e per i primi mesi non pagheranno”. Saranno necessari, infatti, circa sei mesi di collaudo senza passeggeri, prima di poter salire a bordo. E a chi lo pungola sul costo del biglietto, alla luce delle “leggende metropolitane” che parlano di un nuovo aumento con l’avvio dell’opera, l’assessore assicura: “Il biglietto sarà lo stesso del bus fino al 2028, poi ci sarà la gara e vedremo”. Eppure per Matteo Di Benedetto (Lega) “la gratuità non è mai davvero gratuita: a pagare saranno i cittadini”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tram di bologna gratis nei primi tempi l8217annuncio del comune sei mesi di collaudo
© Ilrestodelcarlino.it - Tram di Bologna gratis nei primi tempi: l’annuncio del Comune. “Sei mesi di collaudo”

Leggi anche: Modri? senza età: numeri dominanti nei primi sei mesi al Milan

Leggi anche: Nuovo palazzetto dello sport, verso le fasi finali del collaudo. Nei prossimi mesi l'apertura ufficiale

Tutto quello che riguarda Tram di Bologna gratis nei primi tempi....

Temi più discussi: Pontelungo, conclusi i lavori; Si muovono i cantieri del Tram di Bologna, il comune pubblica una videografica; Cantieri del tram, c’è la data di riapertura di via San Felice; Mobilità sostenibile, la Città metropolitana attualizza e rilancia il PUMS.

Tram Bologna, 33 lotti su 38 con binari posati: «Via San Felice riapre il 23 marzo»Avanza la posa dei binari della Linea Rossa del tram a Bologna: 33 lotti su 38 completati o in fase di realizzazione. Via San Felice riapre al traffico il 23 marzo. gazzettadibologna.it

Tram, lavori finiti in via Indipendenza: la strada riapre completamente il 23 dicembreBOLOGNA – C’è la data ufficiale: via Indipendenza riaprirà interamente, da via Rizzoli/Ugo Bassi ai viali, il 23 dicembre. In queste ore si stanno effettuando gli ultimi ritocchi, spiega il Comune, ... bologna.repubblica.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.