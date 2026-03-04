Tragedia muore ragazza di 15 anni

Una ragazza di 15 anni è deceduta oggi nel primo pomeriggio a Prato. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava nell’abitazione di viale Galilei con i familiari quando avrebbe avuto un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Una ragazza di 15 anni è deceduta oggi 4 marzo, nel primo pomeriggio, a Prato. La giovane, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, si trovava nell'abitazione di viale Galilei nella quale viveva con i familiari, quando sarebbe stata colta da un malore. Un arresto cardiaco che non le avrebbe lasciato scampo: nonostante i tentativi dei sanitari del 118 e l'elisoccorso Pegaso (atterrato al campo sportivo della Pietà) per la giovanissima non ci sarebbe stato nulla da fare.

