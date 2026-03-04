Alle 19:30 del 4 marzo 2026, sul raccordo anulare di Roma si sono verificati problemi di traffico a causa di un incidente sulla carreggiata interna. La situazione ha causato rallentamenti e code nella zona, con le autorità che hanno intervenuto per gestire la viabilità. Non sono stati segnalati feriti gravi o altre complicazioni.

Luceverde Roma trovati problemi lungo la carreggiata interna del raccordo anulare per un incidente è chiusa una corsia all'altezza di via Pontina Ci sono code a partire da via su via Salaria permangono rallentamenti e code tra Fidenza e aeroporto dell'Urbe in direzione del centro città dove lo ricordiamo si transita su carreggiata è ridotta sempre in tema di lavori ricordiamo quelli su via Ardeatina dove si transita senso unico alternato tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia frequente e la formazione di rallentamenti e code all'Olimpico questa sera alle 21 la semifinale di andata di Coppa Italia tra Lazio ed... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-03-2026 ore 19:30

Traffico Roma del 03-03-2026 ore 19:30Luceverde Roma dentro va Ti per un incidente code sulla Salaria da via dei Prati Fiscali a via Cortona in direzione del raccordo ancora sulla Salaria...

Traffico Roma del 04-03-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul raccordo code a tratti tra lo svincolo Casilina e lo...

UFOS IN YOUR HOMETOWN EPISODE SIXTEEN

Altri aggiornamenti su Traffico Roma del.

Temi più discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divieti; Grandi eventi e viabilità, oggi la Roma-Ostia Half Marathon; Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 febbraio; La ZTL a Roma diventa a pagamento per le auto elettriche dal 1 luglio, è ufficiale.

Traffico Roma del 04-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità problemi sulla tangenziale est è chiusa per un incidente ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla capitale sul tratto Urbano ... romadailynews.it