Alle 8:30 del 4 marzo 2026, il traffico a Roma è molto intenso con code che interessano tutte le principali strade della città. La situazione è segnalata dal servizio di monitoraggio del traffico con un flusso molto rallentato in diverse zone. La circolazione appare congesta e le auto si muovono a passo d’uomo in molte arterie principali.

Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati traffico intenso con code Data l'ora su tutte le strade d'accesso al centro sul Raccordo Anulare abbiamo code a tratti in carreggiata interna a partire dal bivio con la Roma Firenze fino alla Tiburtina è sempre in interna Ci sono code dalla Casilina all'uscita Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con code dall'uscita Prenestina allo svincolo per La via Tiburtina e poi nel quadrante Nord tra le uscite Salaria e Flaminia sempre in carreggiata esterna e rallentamenti con possibili cose a partire dallo svincolo Trionfale Ottavia fino alla via Aurelia altre code dal bivio con la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-03-2026 ore 08:30

Traffico Roma del 03-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma traffico da Settecamini alla tangenziale est e quindi in entrata in città ci ritroviamo sulla tangenziale est dalla Nomentana Corso di...

Traffico Roma del 04-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione mercoledì 4 marzo ben trovati sul Raccordo Anulare abbiamo cose in carreggiata interna a partire dalla...

PERCHÉ SOFFRIRE COME FARE C'È IL TABOR

Contenuti utili per approfondire Traffico Roma del

Temi più discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divieti; Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 febbraio; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale; La ZTL a Roma diventa a pagamento per le auto elettriche dal 1 luglio, è ufficiale.

Traffico Roma del 04-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati traffico intenso con code Data l'ora su tutte le strade d'accesso al centro sul Raccordo Anulare abbiamo ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 03-03-2026 ore 17:30luce verde Lazio nel trovati rallentamenti per lavori sulla A24 Roma L'Aquila tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni code per traffico sulla ... romadailynews.it

Roma, la città eterna intrappolata nel caos del traffico, si prepara a un ritardo che fa infuriare tutti: la Metro C non partirà prima del 2028. #Roma #MetroC #TrafficoRoma #MobilitàRoma #CaosRoma facebook