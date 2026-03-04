Tra le spezie più affascinanti e aromatiche al mondo il cardamomo è da secoli considerato un piccolo tesoro di benessere

Il cardamomo è una spezia molto apprezzata per il suo aroma intenso e complesso, originaria dell’India meridionale e diffusa nelle cucine di India e Sri Lanka. Viene utilizzato sia in preparazioni dolci che salate, e la sua presenza è diffusa in molte ricette tradizionali di queste regioni. La pianta produce capsule contenenti semi che vengono raccolti e utilizzati come spezia.

Tra le spezie più affascinanti e aromatiche al mondo, il cardamomo – originario dell’India meridionale e diffuso nelle cucine di India e Sri Lanka – è da secoli considerato un piccolo tesoro di benessere. Con il suo profumo fresco, agrumato e leggermente balsamico, questa spezia racchiusa in eleganti capsule verdi è molto più di un semplice aroma da dessert. Nella tradizione ayurvedica, il cardamomo è apprezzato per le sue proprietà digestive: stimola la produzione di enzimi gastrici, aiuta a contrastare gonfiore e pesantezza dopo i pasti e contribuisce a rinfrescare l’alito in modo naturale. È inoltre noto per le sue qualità antiossidanti e antinfiammatorie, utili a sostenere il sistema immunitario e a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. 🔗 Leggi su Amica.it

Utilizzate da secoli nella tradizione alimentare e fitoterapica, le spezie invernali aiutano a contrastare i disturbi tipici dei mesi freddiCon l’arrivo dell’inverno, le spezie diventano un valido supporto naturale per il benessere dell’organismo.

