“” di Rita Nappi “deComporre” edizioni vedrà la luce il 28 di marzo alla associazione “le note di Napoli” il libro è uno spaccato in versi della capacità tutta al femminile di resistere e reinventarsi. Dice nella prefazione “Maria Laura Annibali:” “Un inno alla straordinaria capacità che noi donne abbiamo di vedere oltre, tra alti e bassi, tra nebbie e squarci di sereno, come la stessa autrice- ci suggerisce.” La prefazione appunto di Maria Laura Annibali, Introduzione di Franca Alaimo e postfazione di Sandra Cervone. La poesia Atlante è stata inserita nella antologia “di miele e di spine” con altri poeti contemporanei come Maria Grazia Calandrone-Laura Pugno-Milo De Angelis David La Mantia. 🔗 Leggi su Parlami.eu

