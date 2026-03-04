Il ritorno di Totti in società sembra ormai imminente e rappresenta un passo importante per la Roma, che sta modificando la propria strategia sotto la gestione dei Friedkin. La figura dell’ex calciatore, simbolo della squadra, viene vista come un elemento chiave nel nuovo progetto del club. La società ha deciso di rafforzare il legame con i tifosi puntando sulla figura di Totti come valore aggiunto.

Tutte le strade, è proprio il caso di dirlo, portano a Totti. E la domanda, anzi le domande, che molti si fanno sono sbagliate in partenza: ma perché i Friedkin hanno deciso di riportarlo in società? E perché, dopo esserne uscito, lui stavolta è pronto a rientrare? Non è a questo che bisogna rispondere, perché - piuttosto - viene da chiedersi come sia possibile che il più grande calciatore della storia giallorossa - 25 stagioni, 786 presenze, 307 gol - non sia già lì. Perché nessuno più di lui rappresenta, incarna, il senso di appartenenza. Già, una bandiera che tornerà a sventolare. Ed è magari su questo che ci si può interrogare.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Totti e la romanità come valore aggiunto: com'è cambiata la strategia della Roma dei Friedkin

