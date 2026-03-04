Tottenham-Crystal Palace giovedì 05 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno cinque gialli nel derby

Giovedì sera alle 21, il Tottenham affronta il Crystal Palace in un match che si preannuncia acceso, con almeno cinque cartellini gialli annunciati. Dopo quattro sconfitte di fila, il Tottenham si trova a soli quattro punti sopra la zona retrocessione e si gioca una partita chiave per la permanenza in classifica. Le formazioni ufficiali e i pronostici sono stati annunciati prima del calcio d’inizio.

Dopo quattro sconfitte consecutive il Tottenham ha solo quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione dunque è ufficialmente iscritto alla lotta per evitarla. Una lotta che – molto probabilmente – ingaggerà con West Ham, Nottingham Forest e Leeds con una di queste quattro che retrocederà insieme a Burnley e Wolverhampton. Il Crystal Palace invece è.