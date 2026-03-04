Torre di Santa Maria | in carcere un 30enne dopo l' aggressione di questa mattina

Un uomo di 30 anni, residente a Lecco, è stato arrestato questa mattina a Torre di Santa Maria dopo aver aggredito un conoscente in un’abitazione di contrada Zarri. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, è stato condotto nel carcere di Sondrio. L’episodio si è verificato in un contesto di precedenti penali dell’uomo.

E' stato arrestato e condotto nel carcere di Sondrio, l'uomo, un 30enne lecchese con precedenti che questa mattina, in contrada Zarri a Torre di Santa Maria ha aggredito un suo conoscente all'interno di un'abitazione. Sul posto i militari hanno identificato il ferito, un 25enne della bergamasca, e un 30enne del lecchese, entrambi con precedenti penali, che da qualche tempo stavano soggiornando nel piccolo centro montano. Tra i due, per ragioni ancora da accertare, era scaturita una violenta lite, al culmine della quale il 30enne avrebbe colpito il conoscente con un oggetto contundente. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Leggi anche: Grave accoltellamento a Torre di Santa Maria, ferito un giovane

Dialogo tra autrice e detenuti nel carcere di Santa Maria Capua VetereIl 4 febbraio alle ore 10, presso la biblioteca Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere (CE), Giovanna Di Francia presenterà il suo romanzo...

Tutti gli aggiornamenti su Torre di Santa Maria in carcere un....

Temi più discussi: La Domenica Metropolitana torna il 1° marzo 2026; Full immersion nel mondo di Vivaldi con La Sinfonietta, 27 febbraio 2026; Data Center: innovazione, competitività e sostenibilità. Il ruolo determinante delle infrastrutture digitali di prossimità; Manifattura avanzata, dalla ricerca scientifica al mondo produttivo.

Udine celebra Vivaldi: concerto-evento alla Torre di Santa MariaA Udine concerto monografico su Vivaldi con La Sinfonietta e due giovani flautisti emergenti. nordest24.it

Che tempo faceva a Torre di Santa Maria il 14 Agosto 2010 - Archivio Meteo Torre di Santa Maria- seleziona provincia - Bergamo (BG) Brescia (BS) Como (CO) Cremona (CR) Lecco (LC) Lodi (LO) Mantova (MN) Milano (MI) Monza e Brianza (MB) Pavia (PV) Sondrio (SO ... ilmeteo.it

Sali sulla Torre del Castello di Santa Severa e lasciati sorprendere da una vista mozzafiato tra storia e mare! Un’occasione speciale per ammirare il Castello da una prospettiva unica e vivere un’esperienza davvero suggestiva. Costo Solo €2 (da aggiung facebook