Torre di Santa Maria | in carcere un 30enne dopo l' aggressione di questa mattina

Un uomo di 30 anni, residente a Lecco, è stato arrestato questa mattina a Torre di Santa Maria e trasferito nel carcere di Sondrio. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha aggredito un conoscente all’interno di un’abitazione situata in contrada Zarri. L’episodio si è verificato durante le prime ore del giorno e ha portato all’arresto immediato del coinvolto.

E' stato arrestato e condotto nel carcere di Sondrio, l'uomo, un 30enne lecchese con precedenti che questa mattina, in contrada Zarri a Torre di Santa Maria ha aggredito un suo conoscente all'interno di un'abitazione. Sul posto i militari hanno identificato il ferito, un 25enne della bergamasca, e un 30enne del lecchese, entrambi con precedenti penali, che da qualche tempo stavano soggiornando nel piccolo centro montano. Tra i due, per ragioni ancora da accertare, era scaturita una violenta lite, al culmine della quale il 30enne avrebbe colpito il conoscente con un oggetto contundente. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Una raccolta di contenuti su Torre di Santa Maria in carcere un.... Temi più discussi: Grave accoltellamento a Torre di Santa Maria, ferito un giovane; Torre di Santa Maria: lite tra amici finisce a coltellate; Torre di Santa Maria, accoltella l’amico dopo la lite in casa: arrestato; Accoltellamento a Torre di Santa Maria: domani la convalida dell’arresto del 30enne. Giovane accoltellato più volte dopo una lite: arrestato un trentenne armato di tirapugni con lamaL’aggressione è avvenuta a Torre di Santa Maria, in provincia di Sondrio. I due, entrambi con precedenti, da qualche tempo vivevano nel piccolo centro montano ... milano.repubblica.it Torre di Santa Maria, accoltella l’amico dopo la lite in casa: arrestatoIl il diverbio fra un 25enne e un 30enne ha rischiato di trasformarsi in tragedia: il più giovane colpito all’addome e al braccio ... ilgiorno.it Sali sulla Torre del Castello di Santa Severa e lasciati sorprendere da una vista mozzafiato tra storia e mare! Un’occasione speciale per ammirare il Castello da una prospettiva unica e vivere un’esperienza davvero suggestiva. Costo Solo €2 (da aggiung - facebook.com facebook