Toronto cade ancora | New York conferma il suo dominio

I New York Knicks hanno sconfitto i Toronto Raptors con un punteggio di 111-95 in una partita valida per il campionato di basket. La squadra di New York ha mantenuto il predominio sul campo, ottenendo così la loro quarta vittoria consecutiva contro Toronto. La sfida si è svolta senza variazioni nel risultato finale, con i Knicks che hanno controllato l’intero match.

il confronto tra i new york knicks e i toronto raptors si risolve con una vittoria dei Knicks per 111-95, proseguendo una dinamica positiva contro Toronto e rafforzando una recente serie di successi. Brunson chiude con 26 punti e 10 assist, mentre Towns aggiunge 21 punti e 12 rimbalzi, contribuendo a portare new york a quota 40-22. questa prestazione posiziona la franchigia tra le prime quattro della conference orientale e segna una tappa significativa nel cammino stagionale. la partenza dei raptors è stata ariosa con tre triple nei primi tre tentativi, ma il tiro dall'arco è poi calato, chiudendo la gara a 525 dalle distanza. Ingram realizza 16 punti nel primo quarto, portando toronto avanti 25-15, ma all'intervallo la squadra ospite resta in svantaggio a 68-58.