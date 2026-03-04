Tornare in moto? Ecco dove provare la gamma Triumph

La stagione delle moto riparte il 7 e 8 marzo con l’Open Weekend di Triumph Motorcycles. Durante l’evento, le concessionarie ufficiali in tutta Italia apriranno le porte per far provare la gamma 2026 su strada. Gli appassionati potranno avvicinarsi alle nuove moto e testarle direttamente. L’iniziativa coinvolge numerose sedi sul territorio, offrendo l’opportunità di scoprire le ultime novità del marchio.

La stagione delle due ruote riparte il 7 e 8 marzo con l’Open Weekend di Triumph Motorcycles, che apre le porte delle concessionarie ufficiali di tutta Italia per far scoprire e provare su strada la gamma 2026. Un fine settimana dedicato ai test ride su prenotazione, dalle roadster di media cilindrata alle Modern Classics, fino alle sportive più affilate. Protagonista del weekend è la nuova Triumph Trident 800, tre cilindri 798 cc da 115 Cv e 84 Nm, elettronica completa e prezzo di partenza di 9.995 euro: una naked equilibrata, pensata per coniugare facilità e carattere. Spazio anche al fascino senza tempo delle Modern Classics, con la Triumph Scrambler 1200 XE, equipaggiata con il bicilindrico 1200 High Power da 90 Cv e 110 Nm, sei modalità di guida e sospensioni di alto livello firmate Showa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

